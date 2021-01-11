Россия за месяц выпустит 4 миллиона доз вакцины «Спутник V»

В ближайшие 30 дней Россия выпустит четыре миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«Должны выйти сейчас уже на 4 миллиона доз вакцины в месяц», — сказал Гинцбург.

Он пояснил, что такое количество вакцин будет выпущено в оборот в ближайшие 30 дней.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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