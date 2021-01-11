В Грозном началось строительство мечети имени Рамзана Кадырова

В Грозном состоялась закладка капсулы под строительство новой мечети, которую жители Чечни хотят назвать в честь главы республики Рамзана Кадырова. Об этом информирует Grozny-inform.

Также чеченцы предлагали дать новому строению название в честь основателя ислама Мухаммеда.

Рассчитанная на 2 тысячи прихожан мечеть будет располагаться в поселке Олимпийский.

«Особенно радует то, что наши просьбы наконец-то услышаны и мечеть будет названа именем Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова», — отметили жители Ахматовского района столицы.

На мероприятие по закладке капсулы под строительство мечети пришли муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, советник чеченского лидера, депутат Госдумы Адам Делимханов, представители духовенства и общественные деятели.

Старт строительным работам дал внук первого президента республики А.А.Кадырова — Адам Кадыров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадыров распустил министерство по делам молодежи

— Кадыров ответил на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

— Кадыров рассказал о сходстве с Трампом