В Грозном началось строительство мечети имени Рамзана Кадырова

В Грозном состоялась закладка капсулы под строительство новой мечети, которую жители Чечни хотят назвать в честь главы республики Рамзана Кадырова. Об этом информирует Grozny-inform.
Также чеченцы предлагали дать новому строению название в честь основателя ислама Мухаммеда.
Рассчитанная на 2 тысячи прихожан мечеть будет располагаться в поселке Олимпийский.
«Особенно радует то, что наши просьбы наконец-то услышаны и мечеть будет названа именем Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова», — отметили жители Ахматовского района столицы.
На мероприятие по закладке капсулы под строительство мечети пришли муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, советник чеченского лидера, депутат Госдумы Адам Делимханов, представители духовенства и общественные деятели.
Старт строительным работам дал внук первого президента республики А.А.Кадырова — Адам Кадыров.
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