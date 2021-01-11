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Общество. Новости

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Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева

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Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева скончалась в возрасте 63 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

Глава ведомства назвал Катаеву уникальным, многогранным человеком, отметив, что она добилась успеха как в технических, так и гуманитарных науках.

«Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам», — отметил Фальков.

Он также добавил, что Катаева всегда будет в памяти ее родных и близких, коллег и друзей.

Елена Катаева возглавила МГТУ «Станкин» в мае 2018 года.

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