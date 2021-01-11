В Волгоградской области «покраснела» река

В Фроловском районе Волгоградской области в реке Арчеда вода «покраснела», массово погибли рыбы. Об этом сообщило издание v102.ru.
Отмечается, что областной Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также региональная прокуратура начали проверку.
«В связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда проводится межведомственная проверка», — сообщили в администрации области.
В декабре на Арчеде завершились очистные работы. После этого пробы показали, что вода в реке отвечает необходимым требованиям.
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