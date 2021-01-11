Малайзия ведет итоговые переговоры о приобретении вакцины «Спутник V»

Власти Малайзии ведут заключительные переговоры о приобретении российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин, передает ТАСС.

«Правительство ведет заключительные переговоры с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — сообщил председатель малазийского правительства.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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