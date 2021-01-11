Ученые придумали, как уничтожить коронавирус

Ученые из России и Узбекистана выяснили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирусную инфекцию, в том числе мутации вируса, не навредив при этом человеку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета (УрФУ).

К такому выводу пришли специалисты из УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины», — уточнили в пресс-службе.

Ученые определили, что поврежденные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к ультрафиолету, чем молекулы здоровых клеток. Впоследствии эксперты пришли к выводу, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток.

В настоящее время коллектив ученых работает над разработкой методики лечения. Специалисты отметили, что радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в частности его мутации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперты ВОЗ отправятся в Китай для расследования причин возникновения COVID-19

— Гинцбург допустил существование «российского» штамма COVID-19

— Малайзия ведет итоговые переговоры о приобретении вакцины «Спутник V»