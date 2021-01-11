Эксперты оценили политические последствия штурма Капитолия в США

Анализ последних событий в США позволяет говорить о том, что штурм Капитолия – не только реакция людей на результат грязных, конфликтных, сопровождавшихся многочисленными нарушениями выборов президента США, но и свидетельство кризиса институтов государственной власти, считает кандидат социологических наук Антон Лукаш.

«Байден назвал происходящее в Вашингтоне мятежом, а экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что так выборы оспаривают в банановой республике. Однако такие признания порождают серьёзные вопросы о двойных стандартах, когда власти США под разговоры о «демократии» поддерживают цветные революции, попытки переворотов в других странах (например – в Украине, Белоруссии, Венесуэле). Но в своей стране решительно и жестко давят протест против фальсификаций на выборах – с применением огнестрельного оружия полицией, убийствами и арестами протестующих, введением цензуры и ограничением конституционных прав граждан», — констатировал эксперт.

Для многих поколений в разных частях мира светочем возможностей демократии были именно Соединенные Штаты, напоминает директор Института современного государственного развития (Санкт- Петербург) Дмитрий Солонников.

«Выступления в Конгрессе США этот свет потушили. Если ради политической сиюминутной выгоды и корпоративных интересов можно не замечать нарушений и фальсификаций, если закулисные соглашения элиты ставятся выше реальных разбирательств с фальсификациями, то о каком позитивном примере для развития демократии и народовластия в мире можно говорить?» — задается он вопросом.

Российская система выборов, быть может, не идеальна, но она развивается, становится более прозрачной и позволяет сохранять гражданский мир и государственность, полагает севастопольский политолог Сергей Юхин.

«Мы не хотим, чтобы на этом пути нам мешали люди, создавшие одно из самых тоталитарных государств – США. Сейчас там идут репрессии против мирных протестующих, полицейские безнаказанно расстреливали демонстрантов, в социальных сетях бушует настоящая травля инакомыслящих. Мы хотим такого? Уверен, что все россияне ответят – «нет». И, что показательно, американская элита напугана. Это животный страх перед явлением, которое они сами породили», — отмечает эксперт.