Эксперты ЭИСИ объяснили, почему Артюхова можно считать губернатором «новой волны»

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов определенно является одним из губернаторов «новой волны», считает политолог Олег Матвейчев.

«Он один из самых молодых глав региона, у него хорошее образование, он местный, он открыт для людей. К нему и молодые, и пожилые идут за помощью, многие видят в нем своего. Проводит прямые эфиры в Инстаграм, отвечает там на вопросы населения. То есть показывает, что всех слышит, комментарии читает и реагирует», — констатирует эксперт.

«Губернатор системно подходит к проблемам, четко работает по целям. Например, за два года в ЯНАО построили мост через реку Пур. А жители его ждали лет 40. Начали реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое. То есть решаются давно возникшие вопросы», — говорит Матвейчев.

«Отмечу пакеты мер по поддержке социальной сферы и бизнеса, которые были предложены в этом году в ЯНАО. Это выплаты определенным группам граждан, льготы на оплату детских садов тем, у кого в семье заболевали коронавирусом. Была большая поддержка бизнеса: субсидии на создание рабочих мест для безработных, субсидии на зарплаты, выплаты самозанятым, была снижена арендная плата в государственных и муниципальных помещениях», — напоминает политолог.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа попал в ТОП-10 губернаторов новой волны. Список был представлен в совместном докладе ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР «Губернаторы «новой волны»: общественное мнение и лучшие практики», опубликованном 15 декабря. Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны, они – близкие к людям, решают проблемы и эффективные управленцы.

По результатам опроса ВЦИОМ 73% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа считают, что Дмитрий Артюхов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 20%, затруднились ответить – 7%).

Артюхов молод, технологичен, близок к людям и блестяще образован, да и в целом ведёт себя как политик и менеджер, а не как назначенец и бюрократ, соглашается с Матвейчевым его коллега Алексей Климовский.

«В сложной ситуации коронавирусной пандемии губернатор сумел обеспечить скоординированные действия органов власти и привлёк к решению ряда проблем общественные организации, а оказываемая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не имеет аналогов в России. Несмотря на сложные условия, дефицит медицинских кадров был сокращён, а все заболевшие жители округа получили наборы современных лекарств совершенно бесплатно», — подытожил Климовский.