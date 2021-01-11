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Общество. Новости

Меланья Трамп раскритиковала штурм Капитолия

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Супруга президента США Дональда Трампа Меланья раскритиковала штурм Капитолия 6 января. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Не сомневайтесь, я, конечно, осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие всегда неприемлемо», — сказала первая леди.

Супруга президента также выразила разочарование тем, что «вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искаженные ложные обвинения».

Первая леди призвала всех прекратить жестокость, не делать выводов исходя из цвета кожи и не использовать идеологию как причину агрессии.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.

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