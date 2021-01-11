Минздрав: введение новых требований к сигаретам сейчас обсуждается

В Минздраве сообщили, что инициатива о введении в России нового требования к сигаретам в настоящий момент обсуждается. Об этом пишет РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что аналогичную политику сейчас приняли все штаты США, а также Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и государства-члены Европейского Союза.

Речь идет о подходе, который требует производства сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС).

Ранее стало известно, что МЧС России и Минздрав готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которым сигареты должны быть самозатухающими.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России готовят новые требования к сигаретам