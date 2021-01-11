Суд в Швеции вынес приговор россиянам по делу о нападении на блогера

Суд в Швеции вынес приговор двум россиянам по делу о нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщает радиостанция Radio Sweden.

По информации СМИ, их признали виновными в покушении на убийство. Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы, а женщина — к 8 годам.

В марте 2020 года сообщалось, что в Швеции задержали 29-летнего мужчину и 30-летнюю женщину по подозрению в нападении на блогера.

Абдурахманов известен своей критикой в адрес властей Чеченской Республики. Однако в Кремле заявили, что нападение не связано с этим фактом.

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