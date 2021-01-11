Врач назвала симптомы COVID-19, на которые обычно не обращают внимания

Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг назвали симптомы коронавируса, на которые обычно не обращают внимания. Ее цитирует издание Express.
По словам врача, в ходе второй волны инфекции стали чаще проявляться более легкие симптомы, например головные боли и боли в горле.
Осэй-Боатенг отметила, что на такие признаки люди зачастую не обращают внимания.
Когда зараженные поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми, добавила врач.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Переболевшая COVID-19 пациентка рассказала о редких симптомах болезни
— Бывшим COVID-пациентам дали советы по нормализации сна
— Попова рассказала подробности о выявленном в России британском штамме коронавируса