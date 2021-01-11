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Общество. Новости

Россиянка выиграла в лотерею самое дорогое лекарство в мире

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Девочка из Уфы, больная спинальной мышечной атрофией, выиграла в лотерею бесплатную дозу препарата «Золгенсма» — самого дорогого лекарства в мире. Об этом сообщает РБК.

«Мы узнали о лотерее осенью от невролога Айгуль Еникеевой, сдали анализы, собрали документы, вчера только узнали, что получим лекарство. Слов не было, плакали от счастья», — сообщила мама девочки Мария Хайруллина.

По ее словам, до выигрыша в лотерею семья самостоятельно вела сбор средств. За несколько месяцев удалось собрать более ₽10,3 млн.

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