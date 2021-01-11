По факту ДТП с военными автобусами в Подмосковье завели уголовное дело

По факту ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе в Московской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Дело было возбуждено по статье о нарушении правил вождения. В настоящее время следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия, допрашиваются пострадавшие военные и другие лица.

Авария произошла днем 11 января на 28-м километре Новорижского шоссе. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов. Минобороны подтвердило гибель четырех человек. Как сообщают СМИ, пострадали больше 50 военных. В настоящее время водитель грузовика задержан.

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