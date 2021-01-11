ВОЗ оценила опасность японского штамма COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мутация коронавируса, выявленная в Японии, пока не сделала инфекцию более агрессивной, передает РИА «Новости».

По его словам, чем больше распространяется коронавирус, тем выше шансы, что будут появляться новые штаммы.

Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что еще больше нагрузит системы здравоохранения, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Японии зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.

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