Москвичей ждут морозы до -24°C

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о похолодании до -24°C. Его слова приводит ТАСС.

«В Москве по-настоящему холодная погода, и уже в ночь на 13 января прогнозируется -14...-19°C, а местами — до -24°C», — сказал он.

Синоптик отметил, что потепления в ближайшее время ждать не стоит. К пятнице, 15 января, похолодание усилится — температура днем опустится до -19°C, а в субботу в светлое время суток ожидается -20°C.

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