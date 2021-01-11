Опрос: более половины американцев выступают за отстранение Трампа

Большинство избирателей в США считают, что президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку за побуждение толпы сторонников к беспорядкам в Капитолии США. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на результаты опроса Квиннипэкского университета.

53% опрошенных избирателей считают, что Трамп должен покинуть пост президента.

В то же время, 52% выступают за отстранение его от должности.

56% американцев придерживаются мнения, что Трамп несет прямую ответственность за беспорядки в здании Капитолия во время процесса утверждения результатов выборов в конгрессе.

Около 47% участников опроса считают штурм здания попыткой государственного переворота, в то время как 43% не согласны с этим мнением.

В то же время лишь 31% опрошенных верят, что избранный президент США Джо Байден сможет объединить страну. Как считают 56% избирателей, в стране останутся глубокие противоречия между партиями.

Опрос проводили с 7 по 10 января, в нем приняли участие 1239 человек.

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