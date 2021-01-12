Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на границе России и Монголии

На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области.

Ведомство отмечает, что эпицентр землетрясения зафиксирован в 34 км от населенного пункта Турт в 5.32. При этом МЧС уточняет, что в эпицентре интенсивность составляла 8,7 балла.

Жители Иркутской области ощущали подземные толчки силой 4 — 5 баллов, однако сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Кроме того, по данным РИА «Новости», Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду землетрясения в 6,5 и заявляет, что эпицентр стихии находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска.

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