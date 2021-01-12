Три афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии

ГУ МЧС по Иркутской области заявило, что после землетрясения на границе России и Монголии было зафиксировано три афтершока (повторных толчка). Об этом сообщается в Instagram ведомства.

МЧС уточняет, что афтершоки произошли в 06.02, 06.44 и 07.02.

При этом Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН отмечает, что энергетический класс афтершоков составил 13.5, 11.7 и 13.2 соответственно.

По предварительным данным, в результате землетрясения нет пострадавших, а также не зафиксированы разрушения.

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