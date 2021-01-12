Прокуратура назвала возможную причину пожара в Екатеринбурге

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова назвала возможную причину пожара в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

По ее словам, эвакуированные в результате ЧП 90 человек были размещены в соседней гимназии. Канатова подчеркнула, что по итогам пожарно-технической экспертизы будет названа точная причина пожара.

Ранее в квартире на втором этаже в доме улице Рассветной в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок. Эту информацию подтвердил СК.

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