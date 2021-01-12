Врач рассказал о снижении прироста новых случаев COVID-19 в РФ

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил о спаде в выявлении новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение еще двух недель.

Он также выразил мнение, что после выхода граждан на работу не будет наблюдаться резкого увеличения ежедневного прироста пациентов с COVID-19.

Кроме того, врач добавил, что низкие температуры являются губительными для коронавирусной инфекции, поэтому она практические не распространяется на улице при нынешних погодных условиях.

«Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост», — заключил Жемчугов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 91 млн заболевших, свыше 65 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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