Очевидица обвинила «пьяных» жильцов в пожаре в Екатеринбурге

Жительница дома в Екатеринбурге, где произошел смертельный пожар, сочла причиной возгорания действия пьющих жильцов. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

«Там жили пьяные, у них там что-то случилось, что-то они натворили. Видимо там по вентиляции все пошло», – заявила женщина.

По ее словам, ей помогли выбраться из дома пожарные, а ее квартира при пожаре не пострадала.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе ребенок.

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