Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Очевидица обвинила «пьяных» жильцов в пожаре в Екатеринбурге

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Жительница дома в Екатеринбурге, где произошел смертельный пожар, сочла причиной возгорания действия пьющих жильцов. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

«Там жили пьяные, у них там что-то случилось, что-то они натворили. Видимо там по вентиляции все пошло», – заявила женщина.

По ее словам, ей помогли выбраться из дома пожарные, а ее квартира при пожаре не пострадала.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе ребенок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Восемь человек погибли при пожаре в квартире в Екатеринбурге

Прокуратура назвала возможную причину пожара в Екатеринбурге

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.