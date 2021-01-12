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Общество. Новости

Ученые из Гонконга нашли фактор, облегчающий течение коронавируса

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Ученые из Гонконга определили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть COVID-19, а также на силу ответа иммунной системы на вирус. Соответствующая работа опубликована в журнале Gut Британской медицинской ассоциации.

В период с февраля по май 2020 года специалисты собирали и изучали результаты анализов крови и стула у 100 пациентов с COVID-19 — как во время нахождения в больнице, так и в течение 30 дней после исчезновения вируса SARS-CoV-2, — а также у 78 человек без инфекции, которые участвовали в исследовании микробиома до пандемии.

Результаты показали, что состав микробиома кишечника у людей с COVID-19 и без него сильно различается, независимо от того, принимали они антибиотики во время лечения или нет.

У болеющих пациентов было больше видов Ruminococcus gnavus, Ruminococcus torques и Bacteroides dorei, чем у людей без SARS-CoV-2, а также существенно меньше бактерий, которые активно влияют на реакцию иммунной системы, таких как Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii и Eubacterium rectale. И число этих бактерий оставалось незначительным в образцах, собранных в течение 30 дней после того, как инфицированные пациенты излечились от коронавируса.

Отмечается, что меньше всего Faecalibacterium prausnitzii и Bifidobacterium bifidum обнаружили у больных с тяжелой формой, у тех, кто получал антибиотики, а также у пожилых пациентов.

Ученые считают, что поддержка полезных видов кишечных бактерий может смягчать симптомы и тяжесть течения коронавирусной инфекции как во время самого заболевания, так и в период выздоровления.

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