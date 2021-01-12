В Перу судьи назвали Сороса и Гейтса «создателями» коронавируса

Судебные власти Перу проведут проверку громкого решения одного из местных судов, который признал основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и американского финансиста Джорджа Сороса «создателями» новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление Верховного суда региона Ика опубликовано на сайте радиостанции RPP.

В документе указано, что в отношении судей Апелляционного уголовного суда провинций Чинча и Писко будет проведена предварительная проверка с целью собрать доказательства, которые помогли бы определить наличие или отсутствие возможных нарушений.

Ранее перуанские СМИ сообщали, что при рассмотрении частного дела о продлении срока предварительного заключения обвиняемому в тяжком преступлении, трое судей в тексте постановления с отказом в освобождении обвинили «доминирующие над миром преступные элиты» в создании COVID-19. В тексте говорилось, что никто не может подтвердить, что пандемия обладает свойством «предсказуемости», «помимо ее создателей из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие», которые якобы управляют эпидемией и направляют ее «в условиях чрезвычайной секретности из своих мировых корпораций, строящих прогнозы до 2030 года».

Адвокаты считают, что данным решением судьи нарушили право их клиента на мотивированное решение и право на судебную защиту, и назвали их вердикт утверждением спекулятивного характера.

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