Эпидемиолог оценил опасность распространения нового штамма коронавируса в РФ

Распространения «британского» варианта коронавируса в России удастся избежать благодаря профилактическим мерам, уверен заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт напомнил, что все пребывающие в страну обязательно проходят тестирование на коронавирус, благодаря чему пациента с новым вариантом вируса удалось своевременно выявить.

Заболевший был изолирован, в настоящее время он уже здоров, рассказал Горелов. Он добавил, что границы с Великобританией остаются полностью закрытыми, что позволяет не допустить распространения нового штамма в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «британский» вариант коронавируса был обнаружен на территории России у гражданина, вернувшегося из Великобритании.

За все время пандемии в России выявлено более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 62 тысяч заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили британский штамм коронавируса

— Попова заверила в эффективности российских вакцин против британского штамма

— Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса