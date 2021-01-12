Путин назвал приоритетные задачи прокуратуры

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры назвал приоритетные задачи ведомства. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Среди приоритетных задач – выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан. И конечно, следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом и преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета», – заявил президент.

Кроме того, российский лидер призвал уделить внимание надзорному сопровождению реализации национальных проектов, защите окружающей среды и обеспечению законности предстоящих выборов в Государственную думу.

Глава государства подчеркнул, что прокуратура играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод граждан, а также вносит серьезный вклад в развитие России как правового демократического государства. Он поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестное отношение к обязанностям и высокие профессиональные качества.

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