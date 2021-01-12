Студентам подмосковных вузов продлили «удаленку» до 6 февраля

Дистанционное обучение для студентов вузов Московской области продлено до 6 февраля из-за опасности распространения коронавируса нового типа, указано в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Социальные карты и проездные студентов останутся заблокированными. Притом в средних профессиональных учебных заведениях «удаленка» с 13 января будет отменена, поэтому карты учащихся разблокируют.

За все время пандемии в России выявлено более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 62 тысяч заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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