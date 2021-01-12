Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию третьей вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

Оценка вакцины будет проведена в ускоренном режиме, указано в сообщении.

Ранее европейский регулятор одобрил использование на территории Евросоюза двух вакцин от коронавируса, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna.

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