Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Пункт вакцинации от COVID-19 откроют в Диснейленде в Калифорнии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Парк развлечений Disneyland Resort в Калифорнии станет крупным пунктом вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщают власти округа Ориндж.

«Округ Ориндж создает первый крупный пункт распределения вакцин в Disneyland Resort в Анахайме», – указано в сообщении.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 22,6 млн американцев, из них более 370 тысяч — скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Врач скончался после вакцинации от коронавируса в США

Число случаев COVID-19 в США превысило отметку в 22 миллиона

Число заражений коронавирусом в мире превысило 90 миллионов

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.