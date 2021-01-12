Пункт вакцинации от COVID-19 откроют в Диснейленде в Калифорнии

Парк развлечений Disneyland Resort в Калифорнии станет крупным пунктом вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщают власти округа Ориндж.

«Округ Ориндж создает первый крупный пункт распределения вакцин в Disneyland Resort в Анахайме», – указано в сообщении.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 22,6 млн американцев, из них более 370 тысяч — скончались.

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