В России нашли способ выявить коронавирус за минуту

Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, способный определять вероятность заражения коронавирусом нового типа за минуту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Для определения наличия вируса используются звуковые модели голоса, дыхания и кашля, а также короткий опрос о симптомах, указано в сообщении. Звук анализируется глубокой сверточной нейронной сетью, которая обучалась на звуках дыхания, голоса и кашля пациентов российских больниц.

На данный момент алгоритм не достигает точности ПЦР-теста, однако «имеет сопоставимые характеристики», рассказали в компании.

«Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер», – пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Компания планирует запуск специального приложения с этим алгоритмом, оно станет доступно в App Store и Google Play, отмечается в сообщении.

За все время пандемии в России зафиксировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 62 тысяч заразившихся.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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