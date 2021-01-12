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Общество. Новости

Почти половина привившихся от COVID-19 москвичей – старше 60 лет

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Почти половина москвичей, привившихся от коронавируса нового типа, старше 60 лет, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«42%, то есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках - это люди старше 60 лет», – отметила Ракова.

Она напомнила, что именно пожилые люди являются основной группой риска, так как в этой возрастной категории чаще всего наблюдается тяжелое течение коронавирусной инфекции.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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