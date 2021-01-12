Британским водителям не дали провезти бутерброды через голландскую таможню

У прибывших из Великобритании водителей на таможне в Голландии конфисковали бутерброды с ветчиной после Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Работники таможни объяснили свои действия тем, что британцы больше не могут ввозить в страны Евросоюза мясо, фрукты, овощи, рыбу и другие продукты.

Отмечается, что таможенники не дали водителям провести даже хлеб.

«Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль», — произнес сотрудник таможенной службы.

Переходный период после Brexit официально завершился в полночь 1 января 2021 года. Великобритания окончательно покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

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