В китайской провинции Хэбэй 20 тысяч человек перевезли в карантинные центры

Власти китайского города Шицзячжуан (провинция Хэбэй) велела вывезти на автобусах более 20 тысяч жителей селения Цзэнцунь и поместить их в карантинные центры. Об этом информирует газета China Daily.
Отмечается, что эти меры были приняты для сдерживания рисков распространения COVID-19 в регионе.
Жители селения Цзэнцунь с личными вещами были доставлены в уезд Пиншань, который находится на северо-востоке Шицзячжуана. Каждый из них изолирован в отдельном помещении.
Ранее сообщалось, что власти китайских городов Шицзячжуане и Синтае в провинции Хэбэй попросили людей в течение недели не выходить из дома из-за новой вспышки коронавируса.
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