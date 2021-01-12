В китайской провинции Хэбэй 20 тысяч человек перевезли в карантинные центры

Власти китайского города Шицзячжуан (провинция Хэбэй) велела вывезти на автобусах более 20 тысяч жителей селения Цзэнцунь и поместить их в карантинные центры. Об этом информирует газета China Daily.

Отмечается, что эти меры были приняты для сдерживания рисков распространения COVID-19 в регионе.

Жители селения Цзэнцунь с личными вещами были доставлены в уезд Пиншань, который находится на северо-востоке Шицзячжуана. Каждый из них изолирован в отдельном помещении.

Ранее сообщалось, что власти китайских городов Шицзячжуане и Синтае в провинции Хэбэй попросили людей в течение недели не выходить из дома из-за новой вспышки коронавируса.

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