Умер экс-предстоятель Белорусской православной церкви Филарет

В возрасте 85 лет скончался высокопреосвященнейший митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси. Об этом сообщает Tut.by.

С 1990 по 2013 год он руководил Белорусской православной церковью.

В декабре 2020 года у священнослужителя выявили коронавирусную инфекцию.

Митрополит Филарет родился в 1935 году в Москве. В 1970-1980 годах служил в Европе, в период с 1981 по 1989 годы он являлся председателем отдела внешних церковных связей Русской православной церкви.

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