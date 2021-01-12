Шестиклассник выпал из окна школы в Петербурге

Шестиклассник выпал из окна четвертого этажа школы в Санкт-Петербурге, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского района города.

«Школьник госпитализирован со множественным травмами, его состояние тяжелое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окна и подоконники в здании учебного заведения сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог.

В инциденте будет разбираться Следственный комитет России. Прокуратурой Приморского района организована проверка по факту падения ребенка из окна школы.

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