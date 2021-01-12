Ученая назвала значимым событием взрыв метеорита над Камчаткой

Старший научный сотрудник Института динамики геосфер имени Садовского РАН Ольга Попова назвала значимым событием взрыв метеорита над Камчаткой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, он относится к категории крупных болидов, которые крайне редко падают на Землю.

Попова сказала, что ученые займутся поиском видеозаписей данного падения, чтобы точнее составить представление о месте произошедшего и отправить туда специалистов для поиска осколков.

Также исследователи попробуют установить, из какой части Солнечной системы прилетел объект.

Как стало известно ранее, диаметр метеорита составил менее 10 м, а энергия взрыва была в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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