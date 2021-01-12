Россиян возмутили эмодзи в посте МЧС о смертельном пожаре в Екатеринбурге

Россиян возмутило большое количество эмодзи в посте ГУ МЧС России по Свердловской области о пожаре в доме в Екатеринбурге, в результате которого погибли восемь человек.

Согласно опубликованным в сети скриншотам записи, первоначально в публикации использовались эмодзи огня, скорой помощи, дома, семьи, российского флага, а заканчивался пост «плачущим человеком».

Данное обилие эмодзи смутило многих россиян. Люди писали свои комментарии в Telegram, Tjournal, где выкладывались скриншоты соответствующей записи, а также в комментариях под записями МЧС в социальных сетях.

В настоящее время в публикациях МЧС сократилось число эмодзи с семи до четырех. Были убраны «огонь», флаг России и плачущий смайл.

Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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