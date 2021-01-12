Ученые сравнили коронавирусную и обычную пневмонию

Американские ученые сравнили тяжесть коронавирусной и обычной пневмонии, пишет Medicalxpress.

Специалисты из Northwestern Medicine провели исследование иммунных клеток двух групп пациентов: тех, у кого пневмонию вызвал коронавирус, и тех, у кого это осложнение спровоцировало другое заболевание.

Ученые заключили, что коронавирус не распространяется на большие площади легких, а оседает во множестве небольших участков. После этого вирус начинает распространяться через иммунные клетки легких, что сравнимо с эффектом от нескольких лесных пожаров.

Инфекция, распространяющаяся по легким, вызывает жар, снижает артериальное давление, а также вредит почкам, мозгу, сердцу и другим органам. Из-за этого заболевание протекает в более тяжелой форме и дольше по сравнению с обычной пневмонией.

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