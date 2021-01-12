Pfizer рассказала, на каких условиях поставит вакцину от COVID-19 в Россию

Поставки вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTec возможны только при наличии соглашений на государственном уровне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Pfizer.

В компании отметили, что понимают желание людей как можно скорее получить вакцину от новой инфекции.

Однако препарат не будут поставлять по запросам частных лиц и компаний.

В Pfizer подчеркнули, что будут работать с властями других стран и международными организациями, чтобы осуществить поставки Pfizer-BioNTech от COVID-19 максимально быстро.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Россия не планирует на государственном уровне закупать вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в 2021 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МИД Украины высказался против применения «Спутника V»

— В России нашли способ выявить коронавирус за минуту

— Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году