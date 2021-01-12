Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Интерпол выдал ордер на арест двух россиян и португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Как сообщалось, в октябре прошлого года суд в Ливане запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна Rhosus, который перевозил в порт Бейрута нитрат аммония, ставший причиной мощного взрыва в столице Ливана.

Агентство отмечает, что ведомство выдало на них красную метку. Также Интерпол сделал это в отношении гражданина Португалии — торговца нитратом, который осуществлял оценку этого вещества на складе №12 в 2014 году.

«Решение принято на основании требования ливанского судьи Гассана Хури», — указано в сообщении.

4 августа в ливанской столице произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 т аммиачной селитры.

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