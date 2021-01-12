Российские космонавты привились от коронавируса

Российские космонавты из основного и дублирующего экипажа для длительной экспедиции на МКС привились от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

«Для основного и дублирующего экипажей МКС-65 и МКС-65д выполнена первая прививка», — отметили в центре.

Вакцину получили космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин. Вторая фаза прививки запланирована на 15 января.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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