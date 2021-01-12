В клинике в «Сколково» опровергли слова депутата о возможности привиться Pfizer в России

В клинике «Хадасса» в «Сколкове» назвали «бредом» слова депутата Госдумы Татьяны Соломатиной о том, что медучреждение получило препарат Pfizer. Как рассказали «Газете.Ru» в клинике, информация о поставках будет известна только в конце зимы.

Во вторник депутат Государственной думы Татьяна Соломатина рассказала в эфире «Эха Москвы», что израильская клиника «Хадасса» начала в частном порядке прививать от коронавируса иностранной вакциной Pfizer. Соломатина добавила, что ей предлагали там вакцинироваться, но она вместе с мамой выбрала препарат российского производства.

«Бред. Не может такого быть. Ни у кого в России нет, мы договариваемся о поставках, только договариваемся. В клинике сейчас этого препарата нет и не было. Информация будет известна только в конце февраля», — сообщили «Газете.Ru» в клинике.



Владелец клиники «Хадасса» Евгений Туголуков в конце декабря рассказал, что планирует привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna. Клиника сможет применять незарегистрированные в России препараты, но одобренные ОЭСР, так как находится на территории кластера «Сколково», ранее сообщало издание Forbes.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech, скорее всего, в 2021 году в Россию не поступит, так как закупок этих препаратов на государственном уровне не планируется.

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