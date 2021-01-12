Врезавшийся в военные автобусы водитель частично признал вину в ДТП в Подмосковье

Водитель самосвала Scania Иван Гавриков, который в понедельник, 11 января, врезался в колонну автобусов с военными в Московской области, частично признал вину. Об этом ТАСС рассказали родственники обвиняемого.

Такое заявление они сделали у здания суда в Красногорске, где избрали меру пресечения Гаврикову. Как сообщалось, его арестовали.

Никаких других комментариев от родственников мужчины не последовало.

ДТП с участием пяти транспортных средств произошло 11 января днем на 28-м км трассы М-9 «Балтия». По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в колонну из четырех военных автобусов. Позже он рассказал, что перед ДТП отвлекся от дороги, потому что протирал заляпанное грязью боковое стекло.

В результате столкновения погибли четверо человек, еще 43 получили различные травмы. Сам водитель грузовика отделался несерьезными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц». Полиция просила суд арестовать подозреваемого на два месяца.

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