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Общество. Новости

В Буйнакске 30 детей попали в больницу с отравлением

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В дагестанском Буйнакске 30 детей госпитализированы с отравлением, сообщила мэрия города.

«В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести», — говорится в сообщении.

У детей повышена температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. Старшему ребенку 13 лет. Врачи взяли анализы, чтобы установить причины отравления.

По одной из версий дети отравились водой из-под крана. В связи с этим городские власти попросили жителей не пить эту воду. На место выехали представители регионального минздрава.

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