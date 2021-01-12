МЧС извинилось за релиз о пожаре в Екатеринбурге с эмодзи

Пресс-служба регионального главка МЧС по Свердловской области принесла извинения за использование эмодзи в сообщении о смертельном пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Ее сотрудники отредактировали пресс-релиз.

«Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге», — указано в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что эмодзи в публикациях ГУ МЧС России по региону были убраны.

Во вторник, 12 января, в официальном сообществе ГУ МЧС по Свердловской области во «ВКонтакте» был опубликован релиз. Пользователи указали, что в тексте содержалось много эмодзи. Речь идет о значках огня и пожарной машины, а также «плачущем» смайлике.

Квартира на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной загорелась в ночь на 12 января. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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