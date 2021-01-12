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Общество. Новости

Ученый назвал четыре безрецептурных препарата, помогающих от коронавируса

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Главный врач инфекционного отделения Медицинского центра Большого Балтимора в США Теодор Бейли назвал четыре безрецептурных препарата, которые помогают от коронавируса. Об этом пишет портал Yahoo life.

Первый препарат — болеутоляющие. Такие лекарства снимают воспаление, облегчают боль и помогают при лихорадке. Тем не менее, их нужно принимать осторожно из-за возможного влияния на сердце и печень.

Вторая группа — жаропонижающие, в первую очередь парацетамол. Он действует мягче болеутоляющих, потому его могут использовать некоторые пациенты с болезнями сердца и печени.

Третий препарат — лекарство от кашля. По словам медика, стоит использовать средство, которое подавляет кашлевой рефлекс.

Четвертый пункт — витамин C и цинк. Они поддерживают иммунитет, но не влияют на болезнь, если человек уже заразился коронавирусом.

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