Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Глава минздрава Украины настаивает на продлении карантина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов настаивает на продлении карантина, введенного из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями: с большим количеством людей в помещениях, люди ездили к родственникам. Это потенциально очень сильно повлияет на рост количества больных», — сказал Степанов.

Также министр подчеркнул, что ожидается сезонный рост заражений, который ежегодно наблюдается в январе.

По словам Степанова, продление карантина необходимо, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на здравоохранение.

На Украине коронавирусом заразились 1 160 243, выздоровели 841 666, скончались 20 915 человек. Локдаун будет действовать до 24 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пушков назвал демагогией слова главы МИД Украины о российской вакцине

Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины в России

Роспотребнадзор объяснил влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцины

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.