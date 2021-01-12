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Общество. Новости

Нидерланды продлили карантин

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Нидерланды продлили карантин до 9 февраля, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Об этом пишет Reuters.

«Нам пришлось принять решение о продлении локдауна на три недели, до вторника, 9 февраля», — сказал Рютте.

Власти ввели карантин 15 декабря. Предполагалось, что он будет действовать до 19 января. В стране закрыты все магазины, за исключением продуктовых. Также не работают кафе, музеи, театры, сауны, фитнес-центры и салоны красоты. В Нидерландах коронавирусом заразились 878 263, скончались 12 411 человек.

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