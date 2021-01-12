В Буйнакске число детей с отравлением выросло до 50

В дагестанском городе Буйнакске число детей, поступивших в больницы с отравлением, увеличилось до 50. Об этом говорится в Instagram администрации города.

«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», - говорится в сообщении.

Ранее мэрия города сообщила, что 30 детей госпитализированы с отравлением. По одной из версий они отравились водой из-под крана. В связи с этим городские власти попросили жителей не пить эту воду. На место выехали представители регионального минздрава.

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