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Общество. Новости

Разработчик украинской вакцины от коронавируса привился американской Moderna

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Один из разработчиков украинской вакцины от коронавируса нового типа, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов вакцинировался от COVID-19 американской вакциной Moderna. Об этом он написал в своем Facebook.

Ученый сообщил, что сделал прививку, не выходя из автомобиля на парковке в районе Де Клаб в американском городе Атланта. По словам Фаворова, за 30 минут вакцину получили 100 человек.

«Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней», — отметил он.

Ранее Фаворов заявил, что Украина может получить свою вакцину от коронавирусной инфекции через 9-12 месяцев.

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